Actuellement, huit partis politiques peuvent espérer participer aux élections communales de mai prochain; leurs dossiers ayant été reçus par la Céna. Ils doivent cependant apporter certaines corrections à leurs déclarations de candidatures. Au niveau du Bloc Républicain par exemple la Commission électorale a fait plusieurs observations sur les dossiers.

Elles concernent essentiellement le quitus fiscal et les cartes d’électeurs ou du moins, les récépissés de l’Agence nationale du traitement (Ant). Selon Robert Gbian qui était sur le plateau d’Actu Matin de Canal 3 Bénin ce lundi 16 mars, les pièces pointées du doigt par la Céna étaient disponibles mais le temps à manquer pour les insérer dans les dossiers.

Le Bloc Républicain est à jour par rapport aux observations

« Lorsque nous faisions le travail, à 16 h, 17 h il fallait fermer les cantines et, on a reçu dans la journée les quitus et les récépissés ; on aurait pu les insérer dans les cantines mais le travail était minutieux. Si on devait les insérer ça allait nous retarder. On ne l’a pas fait parce qu’on sait que à la Céna, on pouvait les compléter » a expliqué le deuxième secrétaire général national du Bloc Républicain .

Pour lui donc, son parti est à jour par rapport aux observations. Il attend juste le moment venu pour les satisfaire. En ce qui concerne la publication de la liste du Bloc Républicain, le député assure qu’il n’est pas possible de le faire actuellement. « On veut que la Céna officialise les listes » a-t-il indiqué.