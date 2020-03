Le parti Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) est en train de déposer son dossier de candidature corrigé à la commission électorale. C’est du moins, ce qu’a indiqué la radio Océan Fm dans son journal de 13 heures. FCBE sera donc la troisième formation politique à répondre aux observations de la Céna, après le Bloc Républicain et l’Union Progressiste. Ces deux formations de la mouvance attendent d’ailleurs impatiemment leurs récépissés définitifs.

« Nous sommes venus pour le complément de notre dossier, répondre aux observations de la Céna. C’est ce que nous venons de finir et c’est en tout cas un grand soulagement que nous puissions être au dernier virage et j’espère bien que nous l’avons abordé avec sérénité et la suite c’est que nous attendons avec impatience le document de la Céna, le sésame qui nous atteste que nous serons aux élections »a confié Christelle Houndonougbo à Océan FM hier mercredi. Comme cette responsable de l’Union Progressiste, Robert Gbian du Bloc Républicain attend aussi le récépissé de son parti. Selon lui les observations faites par la Céna ont été satisfaites.

Des partis qui pourraient être hors-course

La commission électorale est donc attendue. On saura à travers la délivrance des récépissés définitifs si le scrutin du 17 mai sera ou non inclusif. Pour le moment, le seul parti d’opposition encore dans le jeu électoral ( FCBE) se dit confiant. Un de ses membres Luc Sinzogan a même fait savoir dernièrement sur le plateau de Canal 3 Bénin que « les observations de la Céna ne sont pas insurmontables ».

Une affirmation que certains partis politiques auront semble-t-il du mal à faire puisqu’ils ont présentés sur leurs listes des candidats mineurs. C’est en tout cas ce que la commission électorale a fait savoir après l’étude de fond de leurs dossiers. Puisque le remplacement des candidats sur une liste est proscrit par le code électoral, ces partis pourraient finir hors course.