En cette période de psychose mondiale liée à la pandémie du Coronavirus, un phénomène commence à prendre de l’ampleur sur les réseaux sociaux. En effet, des esprits malicieux ont eu l’idée de faire semblant de tousser ou d’éternuer sur des passants et de poster ensuite les images de leur canular sur les réseaux sociaux. En Irlande du Nord, un homme de 39 ans qui s’apprêtait à être interpellé par la police s’est mis à tousser sur les agents de police et prétextait qu’il avait le coronavirus.

Les faits se sont déroulés à Belfast, la capitale de l’Irlande du Nord. Selon les informations de la police nord-irlandaise, leur service a reçu une alerte pour violence domestique dans le nord de Belfast. Deux agents s’y sont rendus et alors qu’ils tentaient d’arrêter un homme pour agression, celui-ci à déclarer être infecté par le Covid-19 et il a commencé à tousser sur les deux agents de police. L’individu sera jugé ce jeudi devant les tribunaux: “Cet homme de 39 ans est accusé d’agression et d’avoir tenté d’infliger de graves dommages corporels” a déclaré dans un communiqué la police nord irlandaise.

Sanctionner sévèrement pour éviter les récidives

Les autorités sanitaires de l’Irlande voisine ont aussi rapporté des cas de canular qui consiste à cracher, éternuer ou tousser sur des passants en pleine rue. La justice va s’activer pour punir sévèrement ce genre de comportement qui ne fait que renforcer le climat de psychose. “Il n’y a absolument rien de drôle là-dedans, c’est plutôt pathétique” dira scandalisé le ministre irlandais de la santé qui a lui-même été victime de ce genre de plaisanterie de très mauvais goût. Des cas ont été également signalés en Grande-Bretagne où l’appareil judiciaire a commencé à punir sévèrement.