Le Covid-19 qui frappe actuellement le Bénin, oblige l’Agence nationale de l’aviation civile (Anac) à sortir une nouvelle programmation de ses vols puisque plusieurs compagnies aériennes desservant le Bénin ont suspendu leurs vols à destination de Cotonou. Jusqu’à nouvel ordre donc , seules deux compagnies aériennes desserviront la capitale économique béninoise . C’est en tout cas ce que laisse voir une note de service adressée aux délégués et aux représentants des compagnies aériennes au Bénin.

« Le nouveau programme hebdomadaire des vols à destination de Cotonou se présente comme suit : Mercredi : Air France ; Samedi : Ethiopian Airlines. Ce programme, qui porte uniquement sur ces deux vols hebdomadaires, est valable jusqu’à nouvel ordre et prend effet à compter du lundi 23 mars 2020 à 00 heures 00 » indique la note en date du dimanche 22 mars dernier et signée par le directeur de la structure Karl Legba.

Aucun béninois contaminé pour l’instant officiellement

Contrairement à certains pays, le Bénin a décidé de ne pas fermer son aéroport. Il a opté pour la mise en quarantaine systématique des passagers à bord des vols à destination de Cotonou. On ignore pour l’instant si cette mesure est efficace. Dans le pays, 5 personnes ont été testées positives au nouveau coronavirus. Il s’agit d’un Burkinabé, d’une allemande et de trois ivoiriens.

Afin de contrer la propagation du virus, le gouvernement a aussi décidé de donner des congés de Pâques anticipés aux élèves à partir du lundi 30 mars prochain. Les églises, mosquées et autres lieux de culte ont déjà mis la clé sous le paillasson. Les frontières entre le pays et ses voisins sont surveillées comme du lait sur le feu. Le weekend dernier, celle de Porga a été fermée empêchant ainsi la libre circulation des personnes entre le Bénin et le Burkina Faso, un pays fortement touché par la pandémie. Le mal s’est répandu même jusqu’au sommet de l’Etat puisque plusieurs ministres ont été contaminés.