Les drames familiaux associés au Coronavirus encore appelé la maladie du covid-19 continuent de s’enchaîner à travers le monde. Après la mort d’une adolescente de 16 ans en France et d’un autre aux USA, c’est cette fois-ci un bébé de moins d’un an qui perd la vie après avoir été testé positif. La triste nouvelle a été annoncée par le gouverneur de l’État de l’Illinois où le drame est arrivé.

Le covid-19 ne semble faire de plus en plus de victimes parmi les jeunes. Alors que le virus était censé être mortel pour les plus âgés, les médecins rapportent de plus en plus de cas parmi les plus jeunes, confirmant la théorie selon laquelle tout n’est pas encore connu concernant ce nouveau coronavirus.

« Aujourd’hui, j’ai des informations terriblement tristes à annoncer. Parmi les personnes décédées des 24 dernières heures, il y avait un employé de l’État et un très jeune enfant (…) Je sais à quel point cette nouvelle est difficile à accepter, surtout s’agissant d’un très jeune enfant » a affirmé M. Pritzker gouverneur de l’État de l’Illinois confirmant que l’enfant était âgé de moins d’un an. Toutefois aucune information n’a été donnée sur les antécédents médicaux de l’enfant.