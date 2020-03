Un élève français créait de toutes pièces un article de journal faisant état d’une contamination au coronavirus dans son lycée sis dans le sud de Paris, à Evry-Courcouronnes, dans l’Essonne. Une annonce qui avait été prise très au sérieux par le corps administratif du lycée, alors que plusieurs centaines de cas de contamination de la terrible pandémie avaient été déjà signalés en France.

Une mauvaise blague

Le but pour le lycéen farceur de Georges Brassens, aurait été de faire de son lycée, un lieu de quarantaine et donc un établissement fermé ses portes pour une période inconnue. Pas de lycée ouvert donc pas de cours, et quoi de mieux que de surfer sur la psychose actuelle autour de la pandémie du coronavirus. Et pour ce faire notre « lanceur d’alerte » se serait servi d’un article de journal, celui-là même qui lui avait peut-être donné l’idée du stratagème. L’article en question aurait été celui du Parisien paru le 25 février dernier et faisant état de la détection du Covid-19 chez des élèves d’un lycée à Courbevoie.

Dans son article modifié, l’élève avait titré en substance, « Coronavirus : deux cas apparues au Lycée George Brassens » avant de faire un copier-coller du chapeau de l’article paru dans Le Parisien. Une supercherie diffusée sur les réseaux sociaux et tout de suite repérée et démentie par les services déconcentrés de l’Education Nationale dans le département de l’Essonne. Le covid-19 avait déjà fait de par le monde plus de 90 000 personnes atteintes et plusieurs milliers de décès.

Alors qu’en dehors du territoire chinois, l’Italie, voisin de la France faisait partie des « pays les plus touchés » ; La France restait elle, selon Le ministre de la Santé, Olivier Véran « en stade 2 ». Avec 212 sont confirmés au 3 mars, dont 12 guéris et 4 décès. Le “stade 2” correspondant en France à l’apparition de foyers à différents endroits du territoire avec des regroupements de patients (clusters), dans l’Oise et en Haute-Savoie.