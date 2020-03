Mercredi soir, la National Basketball Association (NBA) sa saison indéfiniment après qu’un joueur d’une des équipes en compétitions, l’Utah Jazz, ait été testé positif au nouveau coronavirus. Le résultat du test avait été rapporté peu de temps avant le coup d’envoi du match de ce mercredi entre Utah Jazz et Oklahoma City au Chesapeake Energy Arena. Le match débuté aurait été immédiatement annulé même si Le joueur affecté n’était pas dans l’arène.

Un joueur français testé positif

Rudy Gobert, est un joueur de basket professionnel évoluant au club de Basket de l’Utah Jazz et également serait un membre émérite de l’équipe nationale de basket française. Plutôt dans la semaine, au cours de la conférence de presse en prélude au match de ce mercredi, le joueur avait également été interrogé sur son sentiment quant à la montée en puissance de la pandémie en Europe et notamment en France. En réponse, le joueur avait laissé entendre qu’il ne craignait nullement la maladie et qu’il n’était pas lui-même infecté.

Seulement au Mercredi matin, le joueur s’était senti mal, présentant les symptômes d’une grippe. Cependant, il aurait été testé négatif pour la grippe, l’angine streptococcique et une infection des voies respiratoires supérieures. Au cours de la journée, les symptômes avaient diminué ; mais par mesure de précaution et en consultation et coopération avec le personnel médical de la NBA et les responsables de la santé de l’Oklahoma, la décision aurait été prise de le tester le covid-19. Et les tests préliminaires s’étaient avérés positifs.

La NBA prend aussitôt des mesures

Dès la publication des résultats, la NBA, par précaution et ne sachant pas si d’autres joueurs de l’équipe pouvaient avoir été affectés, prenait la décision de suspendre le match de l’équipe en cours et faisait une annonce officielle en substance. « La NBA suspend le jeu après la fin du calendrier des matchs de ce mercredi soir jusqu’à nouvel ordre. La NBA utilisera ce hiatus pour déterminer les prochaines étapes pour aller de l’avant en ce qui concerne la pandémie de coronavirus » avait stipulé le communiqué.