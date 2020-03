Dans une lettre ouverte daté de ce lundi 23 mars 2020, l’Association nationale des conseils d’enfants du Bénin (ANACEB) prie le président Patrice Talon «de reconsidérer votre décision de non-fermeture temporaire des écoles, collèges et universités du Bénin ». Le refus du gouvernement de Patrice Talon de fermer momentanément les écoles, collègues, lycées et universités au Bénin n’est pas du goût de l’Association nationale des conseils d’enfants du Bénin (ANACEB).

Dans une lettre ouverte à Talon, la présidente de l’ANACEB prie le président de la République de reconsidérer sa décision de non-fermeture temporaire des écoles, collèges et universités du Bénin . Car à l’en croire, «maintenir les établissements scolaires ouverts semble une mesure contraire à celles prises lors du Conseil des Ministres extraordinaire du 17 mars 2020 ». Mieux, «les enfants, porteurs sains, véritables portes d’entrée du virus auprès des personnes âgées qu’ils retrouvent à la maison, ne sauraient véritablement profiter de leur instruction s’ils ne sont pas en vie ».

Agir vite comme d’autres

L’ANACEB estime qu’il faut que le gouvernement béninois prenne tôt cette mesure de fermeture. Elle pense que «par la simple fermeture des établissements et les mesures de confinement prises le plus tôt possible avec les moyens nécessaires aux différents acteurs, notre population sera efficacement protégée, contrairement à d’autres pays qui l’ont fait tardivement et qui en payent le prix actuellement ». Cette association rappelle que le Bénin fait partie d’un espace communautaire (UEMOA) dans lequel des examens de fin d’année sont organisés dans une période harmonisée. Et donc, même si le Bénin ne ferme pas ses écoles, il sera amené à s’arrimer au calendrier harmonisé du Baccalauréat qui sera probablement réaménagé en raison de la fermeture des établissements dans les autres pays de l’UEMOA.

Des mesures non appliquées

Dans sa lettre ouverte, l’ANACEB fait remarquer que les onze mesures prises conseil extraordinaire des ministres du 17 mars 2020 peinent à être appliquées. Ainsi, dans les localités, «les cérémonies traditionnelles et les fêtes continuent d’être organisées avec regroupement de centaines de personnes ». L’association relève que dans la plupart des écoles des 77 communes de notre pays, «il n’existe ni masques, ni gans, ni flacons hydro alcoolique ou solution savonneuse pour se laver les mains ». Et, celles qui en disposent manquent d’entretien fiable. Aussi, «les écoles n’arrivent pas à respecter la distance de sécurité entre les apprenants en classe » et pendant les récréations, «tous affamés, les enfants ne peuvent manger tour à tour ». Plus encore, les plats et les cuillères exploités par certains sont également utilisés par d’autres sans être lavés comme il le faut.

Véritable vecteur de propagation du Covid-19

Selon l’ANACEB, si les enfants ne sont pas pour l’instant aussi violemment frappés par le virus, comme le reste de la population, «ils contribuent fortement à la progression et à la propagation de ce virus ». Alors, s’il y a une petite chance de court-circuiter ce coronavirus, cela passe par la fermeture des endroits où il y a une grande concentration d’individus et une promiscuité certaine. Et «nos établissements scolaires sont donc en première ligne ». C’est pourquoi, une mesure de précaution de fermeture de toutes les écoles, va permettre une moins importante contamination.