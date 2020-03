Une quarantaine de journalistes ont été sensibilisés, ce jeudi 12 mars 2020, sur l’efficacité énergétique et la vulgarisation du décret no2018-593 du 19 décembre 2018 fixant les normes minimales de performance énergétiques… La sensibilisation a été organisée par le Millenium challenge account- Bénin (MCA-Bénin), à son siège à Zongo, en collaboration avec les entités de mise en œuvre du programme (ABERME, ANM, SBEE…).

Le Bénin entre dans l’univers étoilé de performance énergétique à partir du 30 juin 2020. Alors, après les sensibilisations des importateurs d’appareils électroménagers sur le décret fixant les normes minimales de performance énergétiques, les maires et les artisans sur l’utilisation rationnelle de l’énergie électrique, c’est le tour des journalistes.

Une quarantaine de journalistes ont suivi une sensibilisation à l’efficacité énergétique et à la vulgarisation du décret no2018-593 du 19 décembre 2018 fixant les normes minimales de performance énergétique et le système d’étiquetage énergétique des lampes et climatiseurs individuels en République du Bénin.

Selon Gabriel Dégbégni, coordonnateur national de MCA-Bénin, les objectifs de cet atelier de formation qui a réuni les journalistes de la presse écrite, web, radio et de la télévision est d’amener les participants à s’approprier la notion d’efficacité énergétique et faire comprendre la réglementation sur l’étiquetage énergétique afin d’accélérer la progression du marché des lampes, réfrigérateurs et climatiseurs économes en énergie, écologiquement durables, et accessibles en matière de coûts aux ménages, institutions et commerces. Pour lui, Il était important de former les journalistes sur le vocabulaire adéquat et les gestes à avoir pour une efficacité énergétique.

Demande d’énergie croissante

La demande d’énergie croît rapidement au Bénin. Cet accroissement est dû à l’utilisation d’équipements énergétiques énergivores par les consommateurs. D’après les communications données lors de cette sensibilisation, cela constitue une source de dépenses importantes pour les populations.

L’utilisation d’équipement respectant les normes d’efficacité énergétique est une solution qui va permettre une réduction des dépenses énergétiques des ménages, une meilleure distribution de l’énergie électrique à un plus grand nombre de personnes, à un coût plus raisonnable et va permettre une meilleure préservation de l’environnement.

C’est pourquoi, il est recommandé aux populations d’acheter des appareils (lampes, réfrigérateurs et congélateurs, climatiseurs) étiquetés d’étoile. Plus le nombre d’étoiles est élevé, moins l’appareil consomme. De même, il est recommandé d’éteindre les climatiseurs et lampes quand on veut s’absenter. L’utilisation des lampes LED et fluo compactes est recommandé. Selon les représentants de MCA-Bénin, une campagne de sensibilisation est prévue à l’intention de la grande masse et les spots à diffuser ont été présentés aux hommes des médias.