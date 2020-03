Le Bénin et la République de Cuba dynamisent leurs relations diplomatiques. A la faveur d’une visite du ministre béninois des affaires étrangères sur la grande île du 07 au 10 mars 2020, les deux pays ont signé un accord de coopération par lequel ils s’engagent à « élaborer et à exécuter d’un commun accord des programmes et des projets de coopération conformément à leurs législations nationales respectives ».

Rencontre avec le ministre cubain de la santé

L’accord de coopération tient sur cinq ans. Il prend en compte l’envoi ou l’échange de spécialistes afin de fournir les services nécessaires aux programmes et projets définis. Il est aussi retenu que les deux pays par accord mutuel recherchent et sollicitent la participation et le financement d’organismes de coopération internationaux et régionaux afin d’exécuter les projets et programmes conçus dans le cadre de l’accord.

Signalons que le chef de la diplomatie béninoise a au cours de son séjour rencontré le ministre cubain de la santé publique. Le principal sujet évoqué avec ce dernier est la mise en œuvre du Mémorandum sur la santé signé à Cotonou au Bénin le mercredi 30 octobre 2019. Les deux personnalités ont donc exploré les conditions de mise en œuvre de ce Mémorandum.