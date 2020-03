Déprogrammé depuis le 16 mars dernier de la chaîne CNEWS à cause du coronavirus, le polémiste Eric Zemmour continue toutefois de susciter le buzz et, parfois, l’indignation. Après avoir fait le lien entre islam et covid-19, ce dernier a cette fois-ci été filmé au cours d’une vidéo, qui s’est rapidement retrouvée sur les réseaux sociaux.

Alors qu’il circulait dans les rues de Paris le 21 mars dernier, un individu est entré en contact avec Zemmour après l’avoir reconnu. Une rencontre au cours de laquelle cette personne a tenté de le provoquer en lui demandant s’il se sentait comme étant au chômage technique puisque son émission est actuellement stoppée et que, de fait, il n’a rien à dire en ce qui concerne l’Islam et les musulmans.

Un individu interpelle Zemmour

«Monsieur Zemmour, ça va ? », a-t-il ainsi lancé avant de continuer, « Alors en ce moment, c’est galère y’a pas d’islam. On est au chômage technique. Y’a rien à dire ». Une petite phrase qui aura eu le don de faire rire le principal intéressé même si Zemmour a préféré ne pas rentrer dans le jeu de cet individu et ne pas répondre.

Son émission, déprogrammée

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, qui fait suite à la dernière polémique entourant Zemmour lui qui a assuré en direct de son émission, que des « Africains » ont récemment poussé les forces de l’ordre à intervenir après avoir fait un barbecue en plein confinement. Une intervention au cours de laquelle les suspects concernés ont avoué qu’ils ne se sentaient pas concernés par le covid-19 car il s’agirait d’une « maladie de Blancs ».