Reconnu coupable le 24 février dernier, d’un viol mais également d’une agression sexuelle, Harvey Weinstein avait aujourd’hui rendez-vous avec la justice afin d’en apprendre plus sur sa peine. Résultat, alors qu’il risquait entre 5 et 29 ans de prison, Weinstein a été condamné à une peine ferme de 23 ans.

Pour rappel, Weinstein a été condamné il y a quelques semaines, pour agression sexuelle au premier degré contre son ancienne assistante, Mimi Haleyi, survenue en 2006 ainsi que pour le viol de l’actrice Jessica Mann, en 2013. En revanche, ce dernier n’a pas été reconnu coupable du viol au premier degré de Jessica Mann et du comportement de « prédateur », circonstance aggravante qui lui aurait probablement valu la prison à vie.

Weinstein, condamné à 23 ans de prison

Dès l’annonce de sa peine, l’ancien magnat du septième art a confirmé via ses avocats, qu’il allait déposer un recours en appel. Selon ses conseils, Weinstein n’aurait effectivement pas eu le droit à un procès juste et équitable à New York, la faute à un jury qui n’était pas neutre. Depuis le verdict de fin février, Weinstein a été hospitalisé puis placé en détention du côté de Rikers Island. Toutefois, ce dernier devrait être transféré dans une autre prison.

Un second procès va s’ouvrir à Los Angeles

L’affaire Weinstein n’est toutefois pas encore terminée puisqu’en plus de l’appel déjà promis par ses conseils, ce dernier a également été inculpé pour une double agression sexuelle survenue à Los Angeles, en 2013. Il risquerait jusqu’à 28 ans de prison mais également un procès en appel dans le cas où il viendrait à être reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés.