En Irak, la tension entre les américains et l’Iran (et ses alliés) ne semble pas prêt de s’affaiblir. Alors que plusieurs attaques ont été recensées depuis l’assassinat du général Qassem Soleimani sans faire de victimes, une nouvelle attaque meurtrière a eu lieu ce jour. Au total 18 roquettes auraient été tirées.

Ces roquettes ont visé une base militaire américaine tuant deux soldats américains et un britannique et un sous-traitant et blessant des dizaines de personnes présentes sur la base. Une attaque surprise qui a pris de court l’armée américaine qui n’a pourtant pas hésité à riposter brutalement.

D’après des observateurs, l’armée américaine a mené des raids aériens contre des positions tenues par des milices pro-Iraniennes. Seul bémol, une vingtaine de paramilitaires irakiens ont été tués dans les raids sensés viser les milices pro-Iran.