Une affaire bien triste fait actuellement beaucoup parler dans la ville de Strasbourg. En effet, dans la nuit du 18 au 19 mars, un jeune homme de la ville alsacienne a subi de graves violences policières après un contrôle de police nocturne. Le jeune homme, dénommé Sofiene a été interpellé avec 60 grammes de résine de cannabis. Sur une vidéo qui a été filmée par un riverain, on voit des policiers entrain de molester un homme au sol qui s’avère être le jeune Sofiene âgé de 19 ans. Les éléments qui ont participé à l’interpellation de Sofiene sont des agents de la BAC (Brigade Anticriminalité).

Les policiers auraient asséné plusieurs coups de poing et coups de pied au jeune homme. “Même dans des bagarres entre voyous, j’ai rarement vu des gens se retrouver dans un tel état. On le voit, il est seul, on lui fonce dessus, on le met par terre, et à deux ils commencent à lui fracasser la tête” a ainsi livré le riverain qui a filmé la scène. Le calvaire de Sofiene ne se serait pas arrêté là, arrivé dans un sale état à l’hôpital de police de Strasbourg, il aurait été encore brutalisé par l’un des fonctionnaires de police.

Son avocat réagit

Transporté dans le centre de santé le plus proche, un rapport a montré que le jeune homme souffre d’une fracture du nez avec déplacement, d’un important œdème péri-nasal et de vomissements. “Aujourd’hui, il est massacré, c’est tout. Je vais faire un courrier pour que la circonstance aggravante de la réunion soit prise en compte parce qu’ils sont plusieurs à le frapper à la fois” dira Me Renaud Bettcher, l’avocat de Sofiene.

Ce dernier ajoutera que son client avait acheté en dose importante du cannabis pour affronter la période de confinement. Une enquête fut ouverte par la police des polices, l’inspection générale de la police nationale (IGPN) pour faire la lumière sur cette sombre affaire cependant Me Bettcher doute de la transparence de l’IGPN pour bien mener cette enquête. On en saura sans doute plus dans les jours à venir.