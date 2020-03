Face à la propagation du coronavirus dans le monde entier, le Canada a décidé de ne pas envoyer ses athlètes aux jeux olympiques de Tokyo, qui doivent se dérouler du 24 Juillet au 09 août 2020. L’information a été donnée dans un communiqué hier dimanche 22 mars 2020, par le comité olympique canadien (COC) et le comité paralympique canadien (CPC). Les deux organisations sportives canadiennes ont également demandé le report des JO de 2020, à cause du coronavirus.

Une décision appuyée par le gouvernement canadien

«Le COC et le CPC demandent instamment au Comité international olympique, au Comité international paralympique et à l’Organisation mondiale de la santé de reporter les Jeux d’un an» est-il indiqué dans le communiqué. La décision des deux organisations sportives est appuyée par le gouvernement canadien, les organisations sportives nationales et leurs commissions des athlètes. Notons que le comité international olympique (CIO) subit une pression avec la propagation du coronavirus (covid-19).

Le canada 1er pays à refuser de participer aux JO

C’est par ailleurs la première fois que le CIO se penche publiquement sur un report des jeux olympiques. Il a fait savoir plus tôt dans la journée de dimanche, qu’il se donnait une durée de quatre semaines pour statuer sur la tenue effective des JO de 2020. En outre, le Canada est le premier pays à annoncer que ses athlètes n’iront pas à Tokyo en juillet prochain. Il a également joint à sa voix, celles de la Slovénie, du Brésil et de la Norvège, qui ont également fait pression sur le CIO, afin de reporter les jeux olympiques.