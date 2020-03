Samedi, les États-Unis signaient un accord avec les Talibans dans le but de ramener la paix en Afghanistan après des années de guerre. Mais mercredi, alors que les insurgés talibans dans une série d’attaques meurtrières avaient menacé le processus de paix naissant du pays ; les États-Unis déclaraient avoir été dans l’obligation de mener une frappe aérienne contre des combattants talibans pour défendre les forces afghanes.

Un processus de paix qui s’annonce difficile

Les frappes de ce mercredi étaient les premières venant des USA contre les talibans depuis 11 jours. La nouvelle de la frappe aérienne survenue dans le sud de la province d’Helmand, était intervenue quelques heures seulement après que le président américain Donald Trump ait déclaré aux journalistes qu’il avait eu une « très conviviale » conversation avec le chef politique des talibans, Mullah Abdul Ghani Baradar. Celui là-même avec qui il avait signé samedi dernier un accord historique avec Doha au Qatar pour le retrait des forces étrangères.

Mais selon le colonel Sonny Leggett, porte-parole des forces américaines en Afghanistan, la frappe de l’aviation américaine avait un but “défensif”. Celui de perturber une attaque contre un poste de contrôle des Forces nationales de sécurité afghanes. Hier déjà, selon des sources officielles, les insurgés talibans auraient effectué une quarantaine attaques contre des postes de contrôle à Helmand, tuant pas moins de 20 soldats et policiers afghans.

Aussi selon le commandement militaire en Afghanistan, bien que les USA et la partie Afghane semblait disposer à respecter les termes de l’accord, les Talibans eux n’auraient fait montre d’aucune bonne volonté. Mais pour le colonel Leggett, les USA étaient toujours « attachés à la paix » mais avaient la responsabilité de défendre « leurs partenaires(les Afghans) en cas de besoin ». Aussi avait-il appelé « les Talibans à stopper les attaques inutiles et à respecter leurs engagements ». Les pourparlers de paix entre Kaboul et les Talibans, devaient commencer le 10 mars ; avec la réalisation d’un point important de l’accord : L’échange de quelques 5 000 prisonniers talibans et 1 000 prisonniers des forces de sécurité afghanes.