Programmées pour se dérouler entre le 25 et le 31 mars 2020, les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2021 ont été reportées. La faute à la pandémie du coronavirus. La Confédération africaine de football (CAF) justifie sa décision par le fait que les voyages dans le monde sont devenus difficiles alors que l’ossature des sélections africaines est composée de joueurs évoluant en dehors de l’Afrique.

« Suite à la requalification de la crise sanitaire mondiale actuelle du « Covid-19 », en pandémie par l’Organisation mondiale de la santé , compte tenu également des difficultés de déplacements de plus en plus grandes à travers le monde et consciente que la plupart des joueurs qui composent nos sélections africaines évoluent hors du continent, la CAF estime que l’organisation des matches éliminatoires de la CAN Total 2021 (3e et 4e journée) ne peuvent être assurée convenablement » indique l’instance faîtière du football africain sur son site.

Réaction de Stéphane Sessegnon

En conséquence, elle décide du report des matchs des 3e et 4e journées à une date ultérieure. Cette décision de la Caf chamboule le calendrier des écureuils du Bénin qui se préparaient à affronter les Likuena (crocodiles) du Lesotho le 25 mars prochain au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo.

Dans un post publié sur sa page facebook, le capitaine béninois Stéphane Sessegnon annonce au peuple béninois que ses coéquipiers et lui ne seront effectivement pas en « sélection dans les prochains jours tel qu’il le sera pour toutes les autres nations ».