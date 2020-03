Le nouveau coronavirus (covid-19) est toujours au cœur de l’actualité internationale. Le virus a actuellement fait plus de 24 000 morts et les cas confirmés s’élèvent à plus de 533 000 personnes dans le monde. Depuis son apparition dans la ville de Wuhan, au centre de la Chine, c’est le continent européen qui est devenu l’épicentre de la maladie. En Italie, le nombre de mort est estimé à 8 165 et le nombre de cas est à 80 539, dont 10 361 guéries. Néanmoins, la pandémie n’épargne aucun continent sur la planète. Aux Etats-Unis la propagation du virus continue de s’accélérer, entraînant un bilan de plus en plus lourd. Ce vendredi 27 mars 2020, le pays a recensé 85 991 cas. Le nombre de personnes décédées dues au coronavirus s’élève à 1296.

La saison des MVP reporté

Pour freiner la propagation du virus, les USA comme plusieurs pays infectés par la covid-19, ont pris des mesures drastiques comme notamment le confinement et la suspension de certaines activités. Ainsi même les acteurs du milieu sportif n’échappent pas à ces mesures. Le patron de la National Basket Association (NBA), Adam Silver avait reporté la saison des MVP, après que le basketteur Rudy Gobert a été testé positif au coronavirus. Par ailleurs, alors que certains pensent que le confinement serait profitable aux joueurs de la NBA, le célèbre basketteur LeBron James pense le contraire.

Son corps ne suit pas le rythme

N’ayant pas été sur le terrain depuis plus de deux semaines à cause du coronavirus, le joueur a estimé que le confinement lui profite pas. « Ce que je n’aime pas entendre, c’est: LeBron, il a 35 ans, il a tellement de minutes (passées à jouer) dans les jambes, maintenant il se repose tellement » a-t-il laissé entendre sur le podcast Road Trippin. Il explique cette situation en faisant savoir que son corps ne suit pas la pause forcée actuelle due à la covid-19. « Mon corps, quand nous avons arrêté de jouer, me demandait: Qu’est-ce qui se passe? C’est le 13 mars, tu te prépares pour les playoffs, pourquoi tu t’arrêtes maintenant? » a-t-il martelé.