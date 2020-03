Le célèbre footballeur togolais Emmanuel Sheyi Adébayor est mis en quarantaine à Cotonou. C’est la conséquence des mesures prises par le gouvernement pour contrer la propagation du coronavirus au Bénin. L’ancien attaquant du Real Madrid a confié aux journalistes que ce confinement ne le gênait le moins du monde.

“Je ne suis pas Béninois, mais j’adore le Bénin”

« La mise en quarantaine à Lomé comme au Bénin, je me sens comme un Béninois. Donc ca ne me dérange pas du tout (…) La santé avant tout. Elle est plus importante que tout ce qu’on a eu à faire. J’y suis habitué. En qualité de footballeur, je passe assez de temps à la maison » a-t-il déclaré. Si légende du football togolais n’est pas dérangé par sa mise en quarantaine, il admet quand même que ce sera difficile de ne pas être avec sa famille.

« Mais il y a WhatsApp, Skype et Messenger qui vont me permettre d’être en contact avec eux toutes les heures » se console-t-il. L’homme ajoutera ensuite qu’il se sent bien au Bénin comme au Togo. « Je ne suis pas Béninois, mais j’adore le Bénin parce que c’est un pays à côté de mon pays le Togo. J’ai beaucoup d’amis béninois dont des footballeurs et le ministres des Sports » fait-savoir.

Pour le moment, aucun décès n’est à déplorer

Notons que le Bénin compte trois nouveaux cas supplémentaires de Coronavirus, Ce qui porte à cinq le nombre total de personnes infectées dans le pays. Pour le moment, aucun décès n’est à déplorer. Lors de son passage sur une chaîne de télévision béninoise le dimanche 22 mars, le secrétaire général du ministère de la santé a assuré que les deux premiers cas se portaient bien.

Il s’agit d’un burkinabé et d’une allemande de 21 ans. Si le Bénin a la chance de ne pas dénombrer de morts, ce n’est pas le cas dans les autres pays africains. Le Burkina Faso par exemple, a déjà compté un décès dû au Covid-19.