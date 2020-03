A cause de la pandémie du Coronavirus, tout le monde du sport est en pause, il faudra sans doute attendre le mois de Mai ou de Juin pour que les premières compétitions sportives puissent reprendre. Le mercato d’été approche également à grands pas et certains des plus grands clubs européens tâtent déjà le terrain pour essayer de renforcer leur effectif. Parmi ces clubs, il ya celui du FC Barcelone, avant que le championnat espagnol ne s’arrête, le club catalan caracolait en tête du classement de la Ligue A devant son éternel rival, le Real Madrid.

Pour la saison à venir, le club blaugrana se prépare à frapper fort malgré le contexte financier difficile dû au Coronavirus, les blaugrana veulent recruter le redoutable attaquant de l’Inter Milan, Lautaro Martinez et la superstar du Paris Saint Germain Neymar. Il ressort que “Ney” est la priorité du Barca et les dirigeants du club espagnol, ont semblent-ils élaborer un plan pour rapatrier le joueur auriverde.

Le plan de Barcelone

L’opération va coûter très chère au Barca mais pour amoindrir le coût, le club souhaite inclure plusieurs joueurs de grands talents dans la transaction. Ainsi, selon les informations de la presse catalane, des joueurs tels que Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho, Rakitic ou encore Arturo Vidal pourraient servir de monnaie d’échange pour faire signer la paire Neymar-Lautaro Martine. Le Barca devra se montrer très convaincant car il n’est pas sûr que L’Inter Milan et le Paris Saint Germain laisse filer leurs joyaux. Dans les prochains mois à venir, le marché des transferts sera très agité du côté de la Catalogne