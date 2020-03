A chaque mercato sa rumeur. Après plusieurs polémiques l’année dernière autour du retour de Neymar au Barça, les choses se précisent pour son transfert. Selon ‘’Catalunya Radio’’, l’attaquant du Paris Saint-Germain (PSG) avait discuté avec plusieurs autorités du Barça sur son « possible retour » au catalan. Cette fois-ci les choses se précisent de plus en plus pour le transfert de l’attaquant parisien.

150 millions d’euros pour le transfert de Neymar

Le FC Barcelone se plie aux obligations financières du club parisien, et le souhait de la star brésilienne serait désormais chose faite. En effet, c’est la seule condition pour le Barça d’espérer revoir Neymar au sein de son équipe. Si le directeur sportif du PSG n’avait pas donné sa position l’année dernière par rapport au départ de Neymar, cette-fois-ci, c’est chose faite.

Léonardo Nascimento de Arûjo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain tout en acceptant de répondre au souhait du brésilien impose une exigence financière au club catalan, si celui-ci souhaite vraiment que Neymar rejoigne la troupe à Lionel Messi. Selon des informations publiées par ESPN, ce samedi, Léonardo veut avoir son intérêt financier dans le départ de la star qui envisage revenir en Espagne. 150 millions d’euros, c’est la somme fixée par le club parisien, s’il devrait laisser partir son attaquant.

Inébranlable sur sa décision, le directeur sportif du PSG compte ne plus retenir Neymar lors du prochain mercato, si le FC Barcelone répond à son exigence. Rappelons qu’au moment où Neymar part pour une somme de 150 millions d’euros, le PSG compte récupérer toujours pour ce même montant, Jadon Sancho, le joueur de 19 ans de Borussia Dortmund.