L’épidémie du Coronavirus continue de défrayer la chronique. En effet, au Royaume-Uni, certaines organisations voudraient faire intervenir les chiens pour identifier ceux qui portent le Covid-19. Il s’agit de l’association Medical Detection Dogs qui collabore avec la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) et l’université de Durham. Ces trois organisations ont pris l’initiative d’encadrer de façon très intense les chiens afin qu’ils soient à même de repérer une personne porteuse de la maladie dès qu’ils la reniflent.

Un diagnostic rapide…

Ils «ont entamé des préparatifs pour entraîner intensivement des chiens afin qu’ils soient prêts en six semaines à fournir un diagnostic rapide et non invasif vers la fin de l’épidémie». Les autorités gouvernementales ont également été mises au courant de l’initiative. L’association Medical Detection Dogs n’est pas à sa première expérience. Elle a déjà entraîné des chiens afin qu’ils soient à même de repérer certaines maladies comme le cancer, la maladie de Parkinson et des infections bactériennes.

A en croire les explications de l’organisation, le procédé sera le même pour le Coronavirus. Ils apprendront à signaler quand ils auront trouvé des cas de porteurs du virus. Ils peuvent identifier des changements de température de la peau. Ces animaux de compagnie sont aussi capables de faire remarquer qu’un individu a de la fièvre.

Dépister n’importe qui?

«Sur le principe, nous sommes sûrs que les chiens peuvent détecter la COVID-19. Nous étudions maintenant comment nous pouvons capturer en toute sécurité l’odeur du virus sur des patients et la présenter aux chiens», a fait savoir Claire Guest la responsable de l’association Medical Detection Dogs. «L’objectif est que les chiens puissent dépister n’importe qui, y compris ceux qui ne présentent pas de symptômes et nous dire s’ils doivent être testés», a-t-elle précisé dans son communiqué.