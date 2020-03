La justice russe a ouvert le procès d’un américain ce mercredi 11 mars dans un tribunal de Moscou. Il s’agit en effet de Trevor Reed. Cet ancien militaire américain âgé de 28 ans et originaire du Texas est accusé d’avoir violenté deux policiers lors de son interpellation en août dernier. Le mis en cause aurait essayé d’arracher à l’agent de la police russe son arme de service. Le second indique avoir reçu de l’accusé un coup dans l’abdomen.

La caution de 15 000 dollars rejetée

Les deux agents avaient été sollicités à cause de son état d’ébriété. Les violences dont il est accusé se seraient produits alors que les policiers le conduisaient dans un poste de police. Depuis le mois d’août, Trevor Reed est en détention provisoire dans l’attente de son procès. Ses parents avaient proposé qu’il soit libéré en échange d’une caution de de 15 000 dollars. Mais la justice russe a rejeté l’offre. De son côté, le mis en cause ne se rappelle de rien visiblement.

Il est incapable de confirmer ou d’infirmer les faits qui lui sont reprochés à cause de l’état d’ébriété dans lequel il se trouvait au moment de l’incident. « Il était extrêmement ivre. Il ne se souvient de rien de cette soirée, à part que beaucoup de personnes ont essayé de porter un toast avec lui avec de la vodka. », a notamment indiqué le père de l’accusé. Il risque jusqu’à 10 ans de prison selon des sources proches du dossier.