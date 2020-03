L’actuel locataire de la Maison Blanche s’est une fois encore prononcé sur l’épidémie du Coronavirus. Lors d’une rencontre avec les hommes des médias à la présidence américaine, il a annoncé certaines mesures que s’apprête à prendre son gouvernement pour amoindrir l’impact de cette épidémie sur l’économie de son pays. Ce fut une occasion pour Donald Trump de reconnaître que le Coronavirus a surpris le monde entier.

“Le monde a été pris de court par le coronavirus”

«Le monde a été pris de court par le coronavirus», a fait savoir le président américain. «Je serai ici demain après-midi pour vous informer sur les mesures économiques que nous prenons, qui seront majeures»et «de grande ampleur», a précisé l’actuel pensionnaire de la présidence américaine. Visiblement très préoccupé par ce virus, il multiplie les rencontres pour faire face à son impact.

La semaine dernière, lors d’une réunion avec les représentants des grands groupes pharmaceutiques, le président Américain a pratiquement intimé l’ordre aux chercheurs de trouver au plus tôt un vaccin pour lutter contre le coronavirus. Ce 2 mars à la présidence américaine, Donald Trump disait en effet : « Faites-le. On en a besoin et on le veut vite. Ok ? ».

Même les explications des experts présents à cette réunion n’ont pas véritablement changé l’avis du président sur les recherches. Il estime qu’il est entouré des « meilleurs laboratoires du monde ». Aussi, pense-t-il que le vaccin ne devrait pas prendre du temps à être mis sur pied.