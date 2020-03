Les médias locaux tunisiens ont rapporté dans leur publication un drame qui est survenu dans le gouvernorat de Kasserine (centre-ouest), le 25 février dernier. En effet, cinq institutrices d’une école primaire sont décédées suite à un accident de la route. Selon la description qui a été faite de cette situation, elles rentraient chez elles quand l’accident s’est produit.

Le véhicule qui les transportait est entré en collision avec un camion causant ainsi la mort immédiate de toutes celles qui étaient à bord de la voiture. Tout porte à croire que celle qui était au volant a perdu le contrôle du véhicule. Un camion sortant d’une carrière aurait laissé tomber un amas de graviers.

Mauvais état des routes…

Tous les usagers de cette école ont dû être pris en charge psychologiquement par le ministère de l’Education selon les précisions apportées par les médias tunisiens. Le pays aurait déjà assisté plusieurs fois à ce type d’accident. En décembre dernier, 22 personnes sont décédées suite à la sortie de route d’un bus.

Le gouvernorat de Kasserine (centre-ouest) serait particulièrement touché par ces accidents à cause de beaucoup facteurs. La presse incrimine notamment le mauvais état des infrastructures routières, la non-application de la loi, le non-respect du code de la route et bien d’autres choses. Les panneaux de signalisation et de glissières sont pratiquement inexistants sur les axes routiers dans le pays.