Samedi à ‘’l’UFC Fight Night’’ au gymnase Ginasio Nilson Nelson à Brasilia, au Brésil, un nouveau challenger légitime pour le titre dans la division poids léger de l’UFC a vu le jour; Charles “Do Bronx” Oliveira. Le brésilien a remporté sa septième victoire contre le combattant américain Kevin Lee. L’américain malmené au cours du combat avait abdiqué sans même se rendre compte.

Lee abandonne et l’oublie !

Le Brésil n’avait pas été épargné par le Covid-19. En Janvier 2020, le ministère de la Santé montait d’un cran le niveau d’alerte dans le pays, passant du niveau 2 sur 3, avec 182 cas suspects signalés dans 17 États. Jeudi dernier, le ministre Luiz Mandetta déclarait que plus de 900 cas étaient actuellement suivis et soixante cas confirmés. Le combat de ce samedi avait donc été organisé à huis clos dans le gymnase, avec un public très réduit, mais cela n’avait empêché Oliveira et Lee de faire le spectacle.

Surtout pour le Brésilien, réputé spécialistes des ‘’clés et des soumissions’’. Et ce week-end encore, le brésilien n’avait pas failli à sa réputation en réussissant à forcer l’américain à abandonner seulement quelques secondes après le début du troisième round. Dans une clé magnifique, appelée à juste titre la ‘’Guillotine’’, le brésilien avait tenu en respect l’américain, l’obligeant à taper le ring trois fois du plat de la main en signe de démission. Seulement, la prise ayant visiblement affecté l’arrivée d’air dans le cerveau, Kevin Lee dans le feu de l’action ne se serait même pas rendu compte qu’il avait abandonné, s’apprêtant à repartir à la charge de son adversaire alors que l’arbitre avait sifflé la fin du combat.

« Je me suis étranglé »

A la fin de la rencontre l’américain qui avait d’abord protesté contre son abandon, avait dû se résoudre à accepter sa défaite. « Je me sentais comme si le combat allait bien, et puis…je me suis juste étouffé, (…) C’est tout, je ne peux pas vraiment le mettre sur autre chose que ça. (…) Et en y repensant, J’ai essayé de prendre le contrôle du combat au lieu de simplement laisser le combat se produire. Alors … je me suis étranglé » avait confié le combattant américain à la presse. Ajoutant en l’occurrence : « J’aurais peut-être dû me donner plus de temps pour me préparer à ce combat.