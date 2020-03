Aux USA, alors que le pays entier est en plein dans la quinzaine de confinement instauré par le gouvernement pour contrer l’avancée de la pandémie ; une femme était retrouvée morte chez elle dans les environs d’Atlanta en Georgie. La femme, une travailleuse de la santé serait décédée des suites du covid-19 alors qu’elle s’était à son domicile auto-confinée seule avec son garçon de quatre ans. Le corps aurait été retrouvé ce Mercredi , à la suite de la plainte d’un membre de la famille.

Victime de son auto-confinement ?

Ce jeudi, ce serait un membre de la famille qui s’inquiétant de ne pas avoir des nouvelles de Diedre Wilkes, 42 ans, aurait alerté la police lui demandant de bien vouloir faire un « welfare check » au domicile de la concernée. Le ‘’welfare check’’, était une sorte de « contrôle de sécurité » qu’effectuait la police aux USA pour vérifier qu’un individu se portait bien. La police arrivée au domicile de Mme Wilkes, n’avait pu que constater que la femme était décédée et ce depuis 16 heures de temps environs selon l’autopsie réalisée.

Ce serait justement, cette autopsie qui aurait permis de découvrir que, la femme technicienne en mammographie à l’Hôpital Piedmont Newnan en Georgie, était atteinte du coronavirus. « Le personnel de l’hôpital est profondément attristé du décès soudain de notre collègue » aurait déclaré en substance le porte-parole Piedmont Newnan. Cependant si l’hôpital ce même jour dans un communiqué avait tenu à dire toute sa compassion à la famille de leur collègue disparue, il avait également exprimé ses préoccupations quant au statut positif au covid-19 de Wilkes, révélé par l’autopsie.

Des collègues inquiets

L’hôpital aurait déclaré que, par prudence et au regard du statut de dame Wilkes, il aurait contacté tous les employés et les patients avec lesquels Wilkes aurait pu être en contact avant son confinement. « Cet employé ne travaillait pas dans une zone traitant des patients COVID-19 connus ou suspectés » avait publié en substance le staff managérial de l’Hôpital. Mais avait-il ajouté : « Le Piémont est disposé à fournir à ces personnes des informations détaillées pour l’auto-surveillance et à offrir des tests COVID-19 à ceux qui le demandent (…) Nos pensées et nos prières accompagnent la famille de l’employé pendant cette période difficile ». L’Etat de Georgie compterait au 25 Mars un millier de cas confirmés de coronavirus avec la veille du décès de Diedre Wilkes, 38 décès enregistrés.