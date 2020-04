En pleine crise sanitaire, l’affaire Weinstein refait surface. Après la condamnation (23 ans de prison), en mars dernier, de l’ex-producteur de cinéma Harvey Weinstein, coupable de viol et d’agression sexuelle, l’affaire fait à nouveau l’actualité, suite à l’apparition d’une ancienne vidéo mercredi dernier. C’était en effet une vidéo (conférence) de juillet 2018 dans laquelle Ellen Pompeo, l’actrice principale de ” Dʳᵉ Meredith Grey ” répondait aux questions des étudiants d’Oxford sur le mouvement #MeToo et sur l’importance des personnes victimes de harcèlement et de violences sexuelles d’avoir la capacité de se défendre. Une séquence de la vidéo qui serait probablement passée inaperçue à l’époque mais qui a suscité moult réactions sur les réseaux sociaux, surtout dans le rang de plusieurs fans de la star.

Harvey Weinstein « n’a rien fait d’inapproprié… » selon Ellen Pompeo

Le procès qui avait condamné l’ex-producteur de cinéma et catalyseur du mouvement #MeToo a été l’un des procès les plus attendus de cette année. Alors que l’homme n’avait pas reçu de soutien officiel des stars féminines hollywoodiennes, Ellen Pompeo surprend plus d’un dans sa vidéo de juillet 2018 dans laquelle elle innocentait presque l’homme. Dans ses réponses aux étudiants d’Oxford , l’actrice tout en s’indignant contre le comportement de certains acteurs influents d’Hollywood (sans les nommer) a fait savoir qu’avec l’expérience qu’elle a vécue avec Weinstein, celui-ci n’affiche aucun signe d’agresseur sexuel. « Je ne veux pas trouver d’excuses à ces porcs d’Hollywood qui ont fait des choses répugnantes aux femmes… » a-t-elle répondu lors de sa conférence, avant d’ajouter qu’il n’a « … jamais rien dit de mal … ».

Pour elle, toute personne est capable d’harceler. Tout comme un homme est capable d’harceler une femme, il en est de même pour une femme. Tout est question d’éducation à l’en croire. Les personnes victimes d’agression sexuelle sont elles-mêmes responsables de ce qui leur arrivent, a-t-elle déduit. Faisant allusion à l’ex-magnat du cinéma, elle estime qu’il n’a pas commis un acte délictueux. « Il n’a rien fait d’inapproprié à mon égard » peut-on l’entendre dire.

Une phrase, de vives réactions

Sur les réseaux sociaux, la vidéo a fait un grand tollé, surtout à cause des propos de l’actrice, qui rend responsable les personnes victimes de viol et d’abus sexuel. Face à cela, des déclarations fusent de part et d’autre pour condamner les propos de l’actrice. « Elle a vraiment dit que le harcèlement sexuel était aussi de la responsabilité de la victime (…) C’est quoi cette connerie ? » s’interroge un internaute. , « Ce qu’elle dit est absolument dégoûtant» selon certains internautes, car pour eux, Pompeo ne pouvait jamais soutenir une telle thèse. Sur le réseau social de l’oiseau bleu, un internaute a tweeté qu’il « n’y a que Ellen Pompeo pour dire qu’elle ne blâme pas les victimes, puis retourne sa veste … » après pour les condamner. Le mouvement #MeToo, il faut le rappeler, est un mouvement qui propulse la femme au-devant de la scène en les invitant à la prise de parole pour permettre aux victimes des agressions sexuelles de se défendre librement sur le sujet.