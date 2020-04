Pour faire face à la pandémie, de nombreux pays latino-américains, européens et africains, savaient pouvoir avoir recours à l’assistance médicale cubaine. L’île aurait déployé du personnel médical dans au moins 14 pays jusqu’à présent pour lutter contre le nouveau coronavirus. Dimanche dernier, ce n’était pas moins de 200 médecins qui étaient arrivés en Afrique du Sud toujours dans le cadre de la coopération bilatérale entre les deux pays, mais surtout dans le cadre précis du renforcement de la capacité sud-africaine contre la pandémie.

Une « brigade cubaine » diversement appréciée

Selon le porte-parole du département de la santé Popo Maja, le pays ne pouvait que se féliciter de recevoir ce contingent de médecins. « Ce sont des médecins qui sont allés en Europe et ailleurs, qui comprennent les signes et les symptômes du virus et la gestion clinique du Covid-19 et comment le traiter.» avait ajouté le responsable de la santé. Cependant selon, une agence de presse internationale, ce renfort ne faisait partout l’unanimité. Pour une certaine opinion publique en Afrique du Sud, le gouvernement Ramaphosa n’aurait dû avoir recours à cette ‘’aide extérieure’’ qu’après avoir épuisé toutes les possibilités à sa disposition.

Notamment, le recours aux médecins du secteur privé, ou même aux médécins démobilisés ou encore à ceux au chômage, pour palier au déficit de médecins du secteur public dont la majorité se trouvait encore en quarantaine.Mais à cela Popo Maja répondait : « La Brigade médicale cubaine a une expérience sur Covid-19 et sur le contrôle des infections. Leur expertise est reconnue à l’échelle internationale » ; une expertise qui justement manquait aux médecins du secteur privé. Et le porte-parole Maja de préciser : « Le temps est limité pour former le personnel en cas d’épidémie; aucune qualification ne peut égaler l’expérience. La Brigade médicale cubaine est bien qualifiée et expérimentée ».

Une expertise qui coutait chère

Le budget total pour la gestion de la brigade cubaine s’élèverait à environ 22 millions d’euros. Un montant non négligeable, pour un pays qui avait déjà du mal à gérer efficacement la crise sanitaire. Mais le déplacement de la brigade depuis La Havane avait un coût ; auquel s’ajoutait celui, des taxes d’aéroport, de l’enregistrement auprès du Health Professions Council of South Africa (HPCSA), de la gestion de leur quarantaine réglementaire (14 jours), de l’hébergement, du transport vers les différents sites, et surtout du salaire. Cette dernière rubrique devant engloutir à elle toute seule plus de 68 % du budget total soit environ 15 millions d’euros.