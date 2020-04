Aya Nakamura peut dire qu’elle est une victime de son propre succès. Depuis sa révélation en 2018 avec le tube ‘’Djadja’’, la chanteuse est assidûment moquée ou critiquée sur les réseaux sociaux, comme sur les plateaux de télévision. Et les motifs de désenchantement invoqués sont légion ; ils partaient de ses paroles de ses chansons souvent avec incompréhensibles, à son style vestimentaire en passant par son attitude indépendante très « proud to be ». Mais souvent aussi et plus que la chanteuse ne l’aurait souhaité, les internautes s’arrêtaient sur son physique et en des mots pas toujours flatteurs.

Aya comparée à un « homme »

Le fait est que la chanteuse de 24 ans inspire rarement l’indifférence. En janvier, un éditorial publié dans le journal Fakir, repéré par Claire Charles, secrétaire générale de l’association féministe et LGBT, avait décrit Aya Nakamura comme une artiste au «cerveau de moineau», « à mi-chemin entre le dondon et l’actrice porno». Des mots durs dont la chanteuse avait royalement ignoré. Ce Jeudi encore, la chanteuse malgré elle faisait le buzz, avec une photo d’elle complètement démaquillée publié par un internaute. Tout de suite de nombreux commentaires avec émergé avec pour la plupart critiquant un physique un peu trop androgyne. « Elle ressemble trop à un homme c’est grave » avait écrit en commentaires ‘’jackie la mitaine’’ depuis Paris.

Cependant de nombreux fans de la chanteuse était venu au secours de la réputation de Nakamura, encensant sa grande beauté sans fioritures et naturelle. Pour les fans de la mère de ‘’Djadja’’ nombreux sur twitter, cette dernière attaque n’était que le fruit de personnes, complexées , à la fois « jalouses » de son succès et de son physique. « Elle est magnifique » avait commenté » ‘’La StaR’’ , à qui avait renchérit ‘’manon’’ en écrivant « Waaaw j’adore cette FEMME elle est vraiment magnifique » depuis Lille. Mais pour ‘’ @_WhiteFlowerss_’’ « les gens qui parlent mal d’Aya Nakamura c’est des jaloux elle est vraiment trop belle(…) je vois juste des commentaires méchant sur elle alors qu’elle n’a rien demandée à personne ».