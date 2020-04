Une vidéo datée de l’année 2019 et publiée sur les réseaux sociaux le mardi 21 avril, pourrait faire couler les ambitions politiques de Armand Gansè, actuel directeur général de la Société de gestion des marchés autonomes du Bénin (SOGEMA). Alors candidat aux élections législatives, Armand Gansè a juré qu’aucun autre béninois d’une quelconque contrée du Bénin ne pourra être élu député à Bohicon. La vidéo a suscité nombreuses réactions.

Finira-t-il sa carrière politique à cause de cette capsule ? Bien malin qui pourra répondre. Au cours d’un meeting à Bohicon, courant avril 2019 précisément lors de la campagne pour les législatives, Armand Gansè a tenu des propos xénophobes qui mettent à mal la paix et la cohésion nationale. La vidéo a été ressortie en ce moment où nous tendons vers la campagne électorale pour le compte des élections communales pour lesquelles, le mis en cause est candidat. Tout en reconnaissant la paternité de ses propos, Armand Gansè fait amende honorable.

Béninoises et Béninois ! Chers Compatriotes !

La journée de ce mardi 21 Avril 2020 a été marquée par la diffusion d’un élément visuel découpé et abondamment relayé sur les réseaux sociaux à des fins inavouées. Indignations, dénonciations, frustrations ont suivi.

Je viens par la présente remercier et rassurer les uns et les autres de par leurs inquiétudes, appels et messages suite à la diffusion de cet élément dont les propos sont sortis de leur contexte. Il n’est point un secret pour personne que lorsqu’on s’engage en politique c’est pour affronter la succession des vents (bons comme mauvais). Il est aussi un secret de polichinelle que la politique est une jungle et de violents coups y sont donnés.

Conscient de ces choses, “nous” nous sommes engagés et nous faisons notre petit bonhomme de chemin. Cette vidéo qui a circulé en une période électorale donc très sensible, avant tout, date d’une période antérieure et tout le monde connaissait notre position.

Nous ne venons pas justifier les propos, encore moins défendre, mais nous venons présenter nos sincères excuses à toute la communauté sinon les communautés qui se sont senties touchées voir frustrées dans cette affaire. Mes excuses particulières à mes frères Peulhs de la ville Carrefour qui savent bien que Armand GANSE est un vrai ”Gorko”. Il n’y a pas d’homme parfait, et c’est de nos imperfections des temps passés, que surfent les adversaires du moment.

QUE LE BÉNIN SOIT ET RESTE NOTRE PRIORITÉ…

Armand Gansè