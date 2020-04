Des opposants béninois, on en parle très peu depuis quelques temps. Les querelles intestines ont manifestement eu raison d’eux. On ignore même ce qui reste encore de la Résistance, leur dernière initiative. Candide Azannai qui est un membre influent de ce mouvement a récemment accordé une interview à la presse. Dans l’entretien, il assure que contrairement à ce qu’on peut penser, la Résistance est encore debout même si elle a « reçu des coups extraordinaires ». « Des chocs » qui ne sont pas dus au fait que le pouvoir Talon est fort » clarifie l’ancien ministre.

Les chocs sont plutôt dus à « l’inconséquence du casting en face. Et cette inconséquence est à la fois, théorique, pratique et organisationnelle » analyse-t-il. L’homme dit avoir pourtant insisté sur ce qu’il fallait faire quand le mouvement a été lancé. C’est-à-dire, « définir un objectif, définir une stratégie, définir une organisation, définir une intendance et enfin définir un pilotage de combat démocratique : la haute vue, la gestion des ambitions, la gestion des ambitions et la gestion des difficultés ».

Les partis de la Résistance hors course pour les communales

Candide Azannai dit avoir fait tout ce qui était en son pouvoir avec les siens. Nous sommes allés jusqu’à tout ce qui est possible, qu’on puisse faire, assure-t-il. Mais malheureusement, il était difficile de maîtriser « les irrésolus et les traîtres ». Aujourd’hui, l’ancien ministre de Patrice Talon veut faire comprendre aux béninois que la Résistance n’est pas une « affaire de Pierre, de Paul ou de Jacques ».

C’est de son point de vue « le mécontentement populaire. C’est l’ensemble du peuple, épris de démocratie, de liberté et de l’Etat de droit, de protection des acquis de la conférence nationale. C’est le peuple qui est la résistance. Nous autres , nous sommes des accompagnateurs de ce mouvement» fait-il savoir. L’opposant conclut donc en indiquant que la résistance est debout. Notons qu’aucun parti membre de cette Résistance n’est dans les starting blocks pour les communales du 17 mai prochain.