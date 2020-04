Le 16 mars 2020 le Bénin enregistrait son premier cas confirmé de coronavirus. Depuis, l’eau à couler sous les ponts. Le nombre de personnes testées positives a explosé. Aujourd’hui, le Bénin compte 35 cas confirmés de coronavirus dont 18 guéris et un mort. Ce qui surprend agréablement dans ce bilan, c’est le nombre de personnes ayant recouvré la santé après avoir subi le traitement à chloroquine. Le Bénin donne la preuve que ce mal n’est pas une fatalité.

Une des personnes guéries a même récemment témoigné sur les ondes de frissons radio. Il s’agit du deuxième cas, une allemande de 21 ans. A l’en croire, quand elle a été transférée dans le centre de prise en charge de Cotonou, il y avait « huit lits et une salle de bain. Les lits ont été séparés par des murs portables pour avoir une sphère privée ». « J’ai passé dix nuits dans ce centre. Après 7 jours de traitement, on m’a testé. Ma santé s’est beaucoup améliorée. Je me sens bien aujourd’hui » poursuit-elle. La jeune allemande a par ailleurs assuré que ce qu’elle a vécu était une mauvaise expérience. Une maladie n’est jamais une bonne expérience, lance t-elle.

« Si le Bénin continue à gérer des cas comme ça, ça va bien se passer »

Son souhait aujourd’hui, c’est que personne d’autre ne tombe malade. Envers le pays qui l’a soigné elle n’est pas ingrate. Elle pense que si le Bénin « continue à gérer des cas comme ça, ça va bien se passer ». Rappelons que le premier cas testé positif au coronavirus est un burkinabé. Il a déjà recouvré la santé comme la jeune allemande. A l’allure où vont les choses, si les sources officielles sont vraiment crédibles, le Bénin pourra obtenir la disparition des signes de la maladie chez les autres cas sous traitement. Ce serait une prouesse pour le pays. La population de son côté doit continuer à suivre les mesures barrières édictées par le gouvernement pour éviter que le nombre de cas n’augmente.