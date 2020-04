Le célèbre chanteur américain Chris Brown a opté pour le règlement à l’amiable, dans une affaire dans laquelle il est accusé d’avoir sexuellement agressé une femme. L’interprète de Loyal a fait ce choix pour ne pas aller au procès. L’information a été donnée par un média américain, qui a souligné que la victime a informé le tribunal signifier qu’elle voulait retirer sa plainte. Celle-ci ayant requis l’anonymat avait déposé en 2018, une plainte pour viol. Selon elle, un homme appelé Lowell Grissom Jr. l’avait sexuellement agressé à plusieurs reprises, au cours d’une fête organisée dans la maison du chanteur américain, en février 2017.

Des téléphones saisis

Le document obtenu entre temps par un média américain, indiquait que c’était une amie de Chris Brown qui aurait obligé la plaignante et d’autres femmes, à s’introduire dans une chambre avant de bloquer la porte. Un peu plus tôt, leurs téléphones avaient été saisis. Ainsi, elles auraient été sexuellement agressées par Chris Brown et Lowell Grissom. L’avocate de la victime, Gloria Allred avait fait savoir que « c’est l’une des affaires d’agression sexuelle les plus horribles qu’il m’ait été donné de voir et notre cliente a été sévèrement traumatisée par ce qu’elle a été contrainte de subir ». Rappelons que Chris Brown n’est pas le seul artiste à faire la une des journaux pour une affaire d’agression sexuelle.

R. Kelly avait corrompu un fonctionnaire

Le chanteur américain R. Kelly, est emprisonné depuis plusieurs mois aux Etats-Unis, dans l’attente de deux procès à New-York et à Chicago. Son procès à New-York a été reporté en septembre par la Cour, suite à la crise du coronavirus. Il est accusé de plusieurs crimes d’agression sexuelle et de viol sur mineures. Aussi était-il accusé d’avoir corrompu un fonctionnaire de l’Illinois, pour obtenir de faux papiers pour la défunte chanteuse Aaliyah, dans le but de l’épouser alors qu’elle n’avait que 15 ans et lui 27 ans.