Deux grands sujets de l’actualité étaient au cœur de la troisième édition de l’initiative Gouvernement Face à la Presse (GFP) notamment, les communales du 17 Mai prochain et l’épidémie du coronavirus. Sur les deux sujets, Alain Orounla, Ministre de la Communication et de la Poste et Porte-parole du Gouvernement a fait le point des actions entreprises et les mesures mises en œuvre par l’exécutif.

En raison de l’actualité sanitaire mondiale dominée par le coronavirus, la 3ème édition de l’initiative « Gouvernement Face à la Presse » intervient dans un cadre exceptionnel, selon le Ministre de la Communication et de la Poste, Porte-parole du Gouvernement. Alain Orounla en présentant les actions et mesures prises par le pouvoir a salué la disponibilité et l’engagement de tous les membres du Gouvernement dans la synergie d’actions pour la lutte contre la pandémie.

Le Gouvernement a été très tôt alerté par les risques du virus et a vite pris conscience des faiblesses de ses moyens en prenant des mesures subséquentes et énergiques car dira Alain Orounla, le Coronavirus est un mal invisible qui frappe partout. En effet, selon le porte-parole du gouvernement, les décisions relatives au coronavirus sont la résultante d’analyses et de collectes mûries.

Aucun chiffre n’a été manipulé et le Bénin ne déplore aucun décès lié à l’épidémie du coronavirus à ce jour, rassure Alain Orounla. « Nous avons opté pour un confinement libre et plusieurs kits sont commandés ce qui conduira le Bénin vers le dépistage systématique de ses populations », a-t-il conclu.