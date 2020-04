Le Président du Burkina Faso, Rock Marc Christian Kaboré s’est adressé Jeudi 02 Avril au peuple Burkinabè. Dans son adresse à la nation, le Chef de l’Etat a rendu hommage aux professionnels de la santé, civils et militaires et leur a renouvelé la reconnaissance de la nation pour les efforts et sacrifices consentis. La situation reste préoccupante à l’en croire. En effet, rappelle Rock Christian Kaboré, les conséquences de la pandémie du coronavirus sur l’économie locale sont énormes à savoir la réduction du taux de croissance de 6,3% à 2% en 2020 ; la baisse des recettes publiques, estimée à 306 milliards de FCFA, soit un déficit budgétaire de 5% et le ralentissement général des activités économiques, tous secteurs confondus avec pour conséquence des tensions de trésorerie de l’Etat.

Face à la situation, une loi des finances rectificative est en cours d’élaboration qui prendra en compte l’impérieuse nécessité de revoir les priorités de l’Etat, pour respecter les objectifs entre autres soutenir l’offre de soins de santé ; assurer la relance économique du pays et garantir la soutenabilité budgétaire. Cette loi des finances rectificative prendra en compte les mesures d’urgence que la situation commande dans plusieurs secteurs vitaux de la vie nationale, a fait savoir le Président Kaboré lors de son message à la Nation.

Les mesures prises et leur financement…

Par ailleurs, 14 mesures fiscales et de l’accès au financement pour les mois d’Avril à Juin 2020 ont été prises avec la mise en place d’un cadre adapté pour accompagner les entreprises qui rencontrent des difficultés du fait de la crise consécutive au COVID-19 et 07 mesures sociales d’accompagnement. L’ensemble de ces mesures nécessite la mobilisation de près de 394 milliards de FCFA, représentant 4,45% du Produit Intérieur Brut du Faso.

Ce montant intègre le plan global de riposte sanitaire qui se chiffre à environ 178 milliards FCFA. Le Burkina Faso continuera à jouer sa partition dans cette lutte, tout en recherchant avec ses partenaires techniques et financiers, l’accompagnement indispensable dont il a besoin pour vaincre cette pandémie, a rassuré le Président Kaboré.