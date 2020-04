Cela fait désormais 18 jours que Nick Cordero, acteur canadien, est hospitalisé aux USA, à cause du nouveau coronavirus. Problème, la maladie a développé de nouveaux symptômes, dont l’apparition de caillots indélogeables. C’est ce qui est arrivé à l’artiste, poussant les médecins à devoir lui amputer la jambe droite.

Dans les faits, c’est aujourd’hui une certitude, le covid-19 n’attaque pas que les poumons, mais vise bel et bien d’autres organes, dont les reins. En outre, celle-ci permet la formation de petits caillots dans des vaisseaux sanguins, ce qui peut avoir comme conséquence, l’asphyxie de certains membres importants de notre corps. Par exemple, lorsque ces caillots se forment dans les veines de nos jambes, ces derniers peuvent remonter jusqu’aux poumons, bouchant ensuite les artères principales. Ils peuvent également remonter jusqu’au cœur, voire même au cerveau.

Le covid-19 commence à dévoiler ses secrets

Ces scénarii eux, ont tous été observés dans le cadre du covid-19. En effet, de nombreux patients ne présentant aucun symptôme d’embolie pulmonaire, d’arrêt cardiaque ou de maladie cardio-vasculaire, ont été vivement touchés. Des cas qui restent rares, mais qui se multiplient plus les jours et les semaines avancent d’autant que les plus jeunes sont également touchés, une véritable surprise. Mais plus que ça, c’est bien la taille de ces caillots qui provoque la surprise, ces derniers étant relativement petits et ne pouvant donc être retirés. Enfin, les médicaments administrés, comme l’hérapine, généralement utilisés dans ces cas précis, provoquent des hémorragies internes, comme chez Nick Cordero, ce qui a pour conséquence, l’amputation. En effet, les médecins ne peuvent se résoudre à laisser les caillots se balader et doivent opter pour des solutions parfois radicales.

La recherche avance

Un constat qui aide toutefois à mieux comprendre pourquoi les respirateurs artificiels peuvent, parfois, être totalement inefficaces. En effet, les micro-caillots bloquent les poumons et les empêchent de bien fonctionner, puisque remplis, et ne peuvent donc remplir leurs fonctions. Le sang lui, repart ensuite dans le corps, sans s’être oxygéné et, malheureusement, les respirateurs ne peuvent rien y faire. Les découvertes elles, s’enchaînent et se font donc sur le tas. “On est juste en train de découvrir les choses étranges que ce virus produit” confirme d’ailleurs le docteur Shari Brosnahan. Avec plus de 3 millions de personnes touchées par la maladie, le covid-19 a surpris le monde entier.