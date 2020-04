En dehors de l’inquiétante découverte en Chine d’une nouvelle cellule souche du Covid-19 qui ne se laisse pas détecter facilement, les médecins sont en train de faire la remarque de l’apparition de plus en plus fréquente chez certains patients atteints du virus, des lésions aux orteils en plus de la fièvre, la toux et les difficultés respiratoires. En début du mois d’avril, une association espagnole de dermatologues avait lancé l’alerte après que plusieurs membres de l’association aient observé les symptômes, particulièrement auprès des enfants et des jeunes.

Pour le moment, ces rougeurs apparaissent avant les autres symptômes du Covid-19 ou soit, ce ne sont que les seuls symptômes qu’on détecte chez cette catégorie de patient. D’après l’association de dermatologue, les lésions sont violacées et émergent près du bout des orteils. Même si les ‘’orteils Covid’’ ne sont pas encore scientifiquement associés au coronavirus, d’autres spécialistes de la dermatologie sont par ailleurs parvenus à de pareilles conclusions.

”Il nous reste encore beaucoup à découvrir”

D’après les résultats d’une étude de cas faite récemment sur un garçon de 13 ans par la Fédération internationale des pédiatres, le jeune garçon avait des lésions aux orteils des deux pieds et avait commencé un moment après par présenter les autres symptômes du nouveau coronavirus. Pour l’heure, il est difficile de dire avec exactitude ce qui provoque cette réaction chez les patients atteints par l’épidémie.

Photo : TVA

Cependant, selon une dermatologue de l’Université Thomas Jefferson, Nazanin Saedi, cette inflammation provoquée par le virus pourrait jouer un rôle important. « Ce pourrait être une inflammation localisée aux doigts ou aux orteils, ou encore l’inflammation qui cause des micro caillots dans la circulation sanguine », a expliqué la dermatologue dans la revue Health. Néanmoins, Nazanin Saedi a précisé dans la revue que les ‘’orteils Covid’’, comme « tout ce qui touche au virus, il nous reste encore beaucoup à découvrir.»