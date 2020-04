Petite victoire du Bénin sur la pandémie du nouveau coronavirus. Les deux premières personnes testées positives à la Covid-19 dans le pays ont recouvré la santé. C’est le ministre de la santé qui a donné l’information lors d’une sortie médiatique hier vendredi 03 avril à Cotonou. « Le gouvernement profite de l’occasion pour informer toute la population de la guérison des deux premiers cas de Covid-19 enregistrés » a-t-il déclaré.

On se souvient que le premier cas testé positif est de nationalité Burkinabé. Le second cas est une européenne de nationalité allemande. Elle est âgée de 21 ans. Pendant que le Bénin savoure cette petite victoire sur la Covid-19, il voit le nombre de cas confirmés passé de 13 à 16. En effet, selon les explications de Benjamin Hounkpatin, ces trois nouveaux cas font partie des personnes placées en quarantaine et qui étaient sur le point d’être libérées au terme des 14 jours d’isolement.

“Les résultats des 191 premiers tests réalisés ont révélé la présence de trois cas positifs”

« Le gouvernement a décidé de leur faire un test de dépistage avant la sortie des hôtels. Les résultats des 191 premiers tests réalisés ont révélé la présence de trois cas positifs qui ne présentent aucun signe » a déclaré le ministre de la santé. Il a donc invité les personnes encore en quarantaine à comprendre la nécessité de ce test parce qu’ils ne vont pas s’y soustraire.

Benjamin Hounkpatin a pour finir demandé à la population de redoubler de vigilance et d’observer les mesures gouvernementales, tout en dénonçant les personnes rentrées de voyage et qui ont bravé la quarantaine.