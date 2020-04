Pourquoi le Bénin a décidé d’administrer un traitement à la chloroquine aux personnes infectées par le coronavirus, alors que certains pays sont frileux ? Cette question a été posée au ministre de la santé au cours de sa dernière conférence de presse et il a répondu. A en croire l’autorité, ce choix n’est pas anodin. Il est basé sur un certain nombre d’éléments scientifiques et de constats probants.

« Aujourd’hui quand vous regardez la réalité socio-culturelle de nos pays, il faut se dire que avec cette preuve qui existe déjà montrant une certaine efficacité de la chloroquine sur la maladie, surtout lorsque c’est pris assez tôt, il est évident qu’on ne peut pas se laisser aller à ne pas utiliser cette molécule » a déclaré Benjamin Hounkpatin. Il rappelle par ailleurs que la chloroquine est bien connue puisque nous l’avons largement utilisé depuis de nombreuses années pour d’autres indications. « C’est tout cela qui a guidé le comité des experts, qui a été mis en place par le gouvernement dès le début, à accompagner l’utilisation de la chloroquine » a expliqué le ministre.

Le souhait, c’est le dépistage systématique des populations

Il faut dire que le Bénin compte actuellement 54 cas confirmés de Covid-19. 27 sont déjà guéris selon les sources officielles. Rappelons que pour contrer la propagation du mal, le gouvernement a décidé de dépister systématiquement les personnes entrant dans le pays. Cette mesure sera étendue à certains groupes considérés comme plus exposés au virus. Il s’agit notamment du personnel médical et paramédical, le personnel des forces de défense et de sécurité, les prisonniers, les personnes qui travaillent dans l’univers carcéral etc.

Le souhait, c’est qu’on en vienne au dépistage systématique des populations. Cette option permettra au gouvernement de savoir exactement le nombre de personnes malades. Il pourra donc lutter plus efficacement contre ce terrible virus qui a déjà fait des centaines de morts en Espagne, en Italie, en Iran, aux Etats-Unis ou encore en France.