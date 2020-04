Éprouvé par la pandémie du coronavirus, le Bénin continue de faire ses provisions de masques chirurgicaux. Le pays en a réceptionné 12 millions hier jeudi 23 avril 2020 à l’aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. C’est le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin et son collègue des finances Romuald Wadagni qui étaient à l’aéroport pour recevoir la cargaison. Bien évidemment, elle ne comportait pas que des masques chirurgicaux.On y trouvait également des équipements de laboratoire, des postes de sécurité microbiologiques de type 3 et de type 1 pour les manipulations et 1 million de masques de type ffp2.

Rappelons que le Bénin a commandé 30 millions de masques. Depuis quelques semaines, le pays a d’ailleurs rendu obligatoire le port de masques dans les communes ceinturées par le cordon sanitaire. Ce cordon devrait normalement sauter le 27 avril prochain, mais vu que le gouvernement prend des mesures à mesure que la situation évolue, il pourrait bien décider de le maintenir pour quelques jours encore. Selon le dernier bilan fait par le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin, il y a désormais 54 cas confirmés de Covid-19 avec 27 guéris. La plupart des malades viennent de l’étranger, le pays ayant refusé de fermer son aéroport aux passagers.

“Nous allons installer bientôt dans les 12 départements du pays des laboratoires…”

Il a juste décrété un confinement systématique des passagers à destination du Bénin. Après 14 jours d’isolement et un dépistage à posteriori, ils recouvrent leur liberté. Actuellement, le gouvernement veut étendre le dépistage à l’échelle nationale. Il a annoncé l’installation de laboratoires dans les 12 départements du pays. « Comme vous le savez, le gouvernement s’inscrit dans une démarche de décentralisation du diagnostic. Nous allons installer bientôt dans les 12 départements du pays des laboratoires pour assurer le diagnostic de la covid-19 de manière décentralisée » a déclaré Benjamin Hounkpatin, hier jeudi à l’aéroport. Cette initiative permettra à l’exécutif d’avoir le nombre réel de personnes contaminées au Bénin.