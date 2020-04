Pour être efficace contre la pandémie du coronavirus, les deux grandes puissances mondiales ont décidé de faire taire leur discorde afin de mieux coopérer. Les tensions entre Pékin et Washington n’empêcheront plus les deux puissances de s’unir pour lutter contre la Covid-19. C’est qu’on peut retenir des échanges téléphoniques entre le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo et Yang Jiechi, le plus haut responsable du Parti communiste chinois pour la politique étrangère. L’entretien des deux hommes a abouti sur la nécessité pour les deux pays de garder de bonnes relations pour arriver à bout du coronavirus. Ceci intervient quelques jours après l’appel du Pape François à la solidarité et à l’unité pour mener la lutte de la pandémie au sein de l’Union Européenne (UE).

” Les deux parties ont confirmé leur engagement à vaincre l’épidémie “

La lutte contre la Covid-19 fait de Pékin et de Washington de bons alliés. Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine lors de son entretien avec l’autorité chinoise a estimé combien de fois il est important pour les deux nations de coopérer face à la propagation du nouveau virus. Même si Washington accuse Pékin d’avoir “dissimulé” des informations relatives à la gravité du virus, le chef de la diplomatie américaine n’a pas manqué de demander l’engagement de la Chine pour un partage efficace de l’information.

Pour Mike Pompeo “ la nécessité d’une transparence totale et du partage d’informations pour lutter contre le Covid-19 et prévenir de futures épidémies” doit être préconisée. La Chine apte à coopérer malgré les tensions se dit “prête à continuer à partager ses informations et son expérience” de la gestion de la maladie avec l’Amérique. Les conclusions issues de leurs échanges sont donc connues ; “les deux parties ont confirmé leur engagement à vaincre l’épidémie“.