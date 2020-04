Le footballeur français Franck Ribéry a décidé d’attaquer en justice Karine Le Marchand, pour « injure publique ». Selon un média français, l’avocat de l’attaquant du club italien de Fiorentina a fait parvenir une missive à l’animatrice pour l’informer de l’intention du joueur de la traduire devant les tribunaux. Cependant, le courrier indique que l’ancien joueur de l’Olympique de Marseilles, est quand même disposé à discuter avec Karine Le Marchand. Cette volonté de Franck Ribéry intervient suite à une moquerie de l’animatrice sur Instagram, le 16 avril 2020. En effet, elle s’en était prise à la façon de s’exprimer du français, qui de par le passé avait éraflé la langue française.

Des propos inadmissibles

« Pour le sauvement de la nation du pays… Restons confits » avait écrit Karine Le Marchand, sur une photo du footballeur. A cela, elle n’avait pas manqué d’ajouter le smiley « pleure de rires ». Ces propos qui ont visiblement mis en colère le joueur, ont été dénoncés dans le courrier envoyé par l’avocat à l’animatrice. « Prêter de tels propos à M. Franck Ribery est inadmissible en ce qu’ils tendent à le rabaisser et à inciter les utilisateurs du réseau social à se montrer méprisant à son endroit. Alors que vous êtes vous-même une personnalité publique affectée par les critiques gratuites et faciles qui peuvent prospérer sur les réseaux sociaux, votre comportement est d’autant plus incompréhensible.» est-il écrit dans la missive.

Il avait été moqué dans la presse

Rappelons que ce n’est pas la première fois que Franck Ribéry fait l’objet de moquerie sur la toile. L’année dernière au cours d’une conférence de presse, sa façon de parler le français lui avait valu d’être moqué notamment en Belgique. « C’est une ville qui a beaucoup de touristes qui viennent passer des vacances », « c’est une ville qu’il y a de bonnes choses à faire », « c’est toujours une ville que j’aime bien venir » avait-il déclaré. En conséquence, plusieurs sites étrangers avaient passé en boucle, l’extrait de la vidéo. En 2012, c’était une députée espagnole qui s’était moquée de lui, évoquant sa laideur.