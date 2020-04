Il y a un peu moins de deux semaines, le célèbre milieu offensif français de la Fiorentina, Franck Ribéry, se faisait descendre sur les réseaux sociaux par la non moins célèbre animatrice de l’émission, ‘’l’amour est dans le pré’’ de M6, Karine Le Marchand. L’animatrice dont les traits d’humour fulgurants sont connus, avait publié une photo du footballeur, agrémentée d’un message pas du tout flatteur pour la maitrise approximative de la langue de Molière de l’international français. Ribéry, fâché avait dit vouloir intenter une action en justice contre l’animatrice.

En légende d’une photo de Franck Ribéry, Le Marchand avait publié : « Pour le sauvement de la nation du pays… Restons confits» un clin d’œil humoristique à l’actualité ‘’coronavirus’’ de la France. Une « insulte publique » selon les avocats du joueur qui avaient jugé que de tels propos sur la personnalité publique qu’il était, auraient tendance « à le rabaisser et à encourager les utilisateurs des réseaux sociaux à le mépriser ». Et l’annonce du footballeur quant à son intention de poursuivre en justice l’animatrice, avait comme sonné le départ d’une vindicte en ligne pour Le Marchand.

Le Marchand répond à ses détracteurs

Sur la toile, les choses avaient rapidement pris une autre tournure pour la journaliste. Karine Le Marchand aurait été, selon ses dires, et à cause de son post sur Ribéry ; la cible sur les réseaux sociaux de messages d’insultes, d’attaques personnelles et de menaces. Des messages qui selon, Le Marchand avaient été « racistes et misogynes d’individus pseudonymisés». Ce mercredi donc sur Instagram, Le Marchand, expliquait que son post n’avait été qu’un clin d’œil humoristique sur « l’expression française d’une personnalité publique, pourtant raillée depuis plus de 10 ans pour la même raison, publiquement et sur tous les médias, sans conséquence ».

Mais reconnaissant néanmoins, le droit à Ribery d’y voir une « offense », l’animatrice avait dit être prête à présenter ses excuses au joueur, puisque justement le conseil légal de l’international français avait laissé entrevoir cette alternative à une inutile bataille juridique. A ses détracteurs, Le Marchand avait souhaité « bon courage » dans la distillation de leur propos haineux, tout en leur prophétisant que « le monde qui vient » ne serait certainement « pas le leur ».