Ce mercredi, Irrfan Khan, acteur-icône du cinéma indien, passait l’arme à gauche. Le célèbre acteur avait reçu en 2018, un diagnostic d’une tumeur neuroendocrine à un stade avancé. il décédait plus d’un an plus tard dans un hôpital de Mumbai pour un cancer du côlon ; il avait 53 ans. L’acteur en plus de son succès dans les productions de l’industrie du cinéma musical indien, avait réussi à également se faire une place de choix dans l’univers cinématographique hollywoodien.

« Une perte pour le monde du cinéma… »

« La disparition d’Irrfan Khan est une perte pour le monde du cinéma et du théâtre. On se souviendra de lui pour ses performances polyvalentes sur différents supports. Mes pensées vont à sa famille, ses amis et ses admirateurs. Que son âme repose en paix ». C’était en substance l’hommage rendu à l’artiste dans la matinée de ce mercredi par le premier ministre indien, Narendra Modi. Né Sahabzade Irfan Ali Khan dans le Rajasthan le 7 janvier 1967, l’acteur s’était découvert une passion précoce pour le théâtre et avait étudié à l’élite National School of Drama de New Delhi. Après avoir joué principalement des rôles de soutien et de personnage secondaire pendant plus d’une décennie, il ne réussissait à décrocher des rôles principaux qu’au début des années 2000. Mais très vite il arrivait à se mettre en vedette et remportait son premier prix en 2004 pour son interprétation dans “Haasil“.

Mais, l’acteur voyait plus haut , plus loin, là-bas vers la grande messe du cinéma américain Hollywood. Il tentait sa chance et devenait, à la suite de grands prédécesseurs comme Saeed Jaffrey, Roshan Seth et Om Puri, l’un des premiers acteurs indiens à imprimer leur marque dans le cinéma occidental. Après des apparitions remarquées dans plusieurs films internationaux primés tels que ‘’The Warrior’’, ‘’Slumdog Millionaire’’ et ‘’Life of Pi’’, Irrfan Khan réussissait à se faire une place dans de grandes productions hollywoodiennes comme ‘’The Amazing Spider-Man’’, ‘’Inferno’’ et ‘’Jurassic World’’. La nouvelle de sa mort ce mercredi a provoqué une vague d’hommages et de messages de condoléances sur les réseaux sociaux, avec des fans, des politiciens et d’autres personnalités de Bollywood commémorant sa vie et sa carrière. Il laisse derrière lui une veuve éplorée et deux enfants.