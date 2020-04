Une scène insolite. En effet, aux USA, un journaliste en plein direct a provoqué le buzz en se filmant chez lui. Problème, si son direct s’est plutôt bien passé, la fin elle, a été un peu plus difficile puisque le cadrage aléatoire de la caméra montrait qu’il ne portait pas de pantalon. De quoi faire rire des millions de personnes sur la toile.

Le télétravail requiert certains codes que les journalistes n’ont pas forcément, à commencer par celui de s’habiller. Will Reeve lui, ne l’a visiblement pas bien assimilé et, à l’occasion de son passage pour Good Morning America, sur ABC, ce dernier s’est présenté avec une chemise, une veste et une cravate mais c’est à peu près tout.

Une séquence qui fait le buzz

Il pensait alors que ses jambes seraient bien cachées, malheureusement, c’est tout l’inverse qui s’est produit et le journaliste est apparu sans pantalon, vêtu d’un simple caleçon. Une scène insolite alors que le sujet lui, est relativement sérieux. En effet, Reeve évoquait avec gravité la façon dont les pharmacies américaines étaient désormais obligées de livrer leurs médicaments, à l’aide par exemple, de drones.

Will Reeve, un héros national

Quelques heures plus tard, face au buzz, le journaliste lui, a décidé de réagir avec beaucoup d’humour. Certains internautes sont même allés jusqu’à le comparer à un héros de la nation. Du côté de son collègue George Stephanopoulos, le constat lui, est sensiblement similaire. En effet, celui-ci a affirmé qu’il ne portait pas non plus de pantalon lors de son passage en direct, seulement, sa caméra était un peu mieux cadrée.