La pandémie du Coronavirus continue de sévir à travers le monde, des millions de personnes sont contaminées et le nombre de morts continue de grimper aux 04 coins de la planète. L’Europe est avec l’Amérique du Nord, le continent le plus impacté par le Coronavirus. Le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne et la France sont les pays européens les plus touchés par la maladie à Coronavirus. Hier, Mardi 29 Avril, le Premier ministre français Édouard Philippe a annoncé un déconfinement progressif de la population française dans un contexte où le bilan de la maladie a baissé depuis quelques jours.

Comme de nombreux pays, la France a complètement été prise par surprise par la pandémie du Coronavirus, l’ampleur de la maladie était inouïe et le système sanitaire de l’Hexagone s’est très vite retrouvé débordé. Les équipements médicaux tels que les masques et combinaisons de protection, les gels hydroalcooliques sont tombés en rupture de stock. Entre-temps, il a fallu passer d’énormes commandes en Chine pour ravitailler la population et le personnel soignant en France. C’est dans ce contexte de pénurie d’équipements biomédicaux qu’un escroc a tenté de jouer un très mauvais tour à toutes les pharmacies de France.

Une arnaque bien ficelée

L’escroc s’est fait passer pour un groupe pharmaceutique avec pour objectif d’arnaquer les 22000 pharmacies françaises. L’individu procédait comme suit : il envoyait un fax portant le logo et le nom du groupe Creapharm, basé à Reims, proposant d’acheter des produits très recherchés en ces temps de Covid-19 comme les masques de protection, du gel hydroalcoolique, des surchaussures et des lingettes. Le hic c’est que le groupe Creapharm n’a jamais envoyé ce fax aux pharmacies. Des structures ont bien failli se faire avoir mais la majeure partie des pharmacies ont flairé l’arnaque.

“(…) Le pot aux roses a été découvert“

Des pharmaciens ont témoigné face à cette situation ubuesque comme c’est le cas pour Thierry Delemme, un pharmacien de la ville de Reims. “Quand j’ai vu ce fax, je me suis dit Tiens c’est incroyable, ils proposent un produit qu’on a du mal à avoir, à un prix qui est super raisonnable en ce moment parce que les prix ont flambé d’une façon absolument incroyable sur certains articles très demandés en ce moment, finalement le pot aux roses a été découvert” a déclaré Monsieur Delemme aux médias locaux. Eric Placet, le président du groupe Créapharm a démontré aux médias comment l’escroc a utilisé le nom de son groupe pour monter sa très belle arnaque.