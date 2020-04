La star brésilienne du PSG, Neymar Jr. ne serait pas la seule personne à faire les gros titres dans la presse people de son pays le Brésil. Sa mère, Nadine Gonçalves, 52 ans, n’est pas en reste. Lorsqu’il s’est agi de tomber amoureuse, la mère de Neymar Jr. a choisi de suivre son cœur et d’ignorer l’âge. il y a deux semaines, toute la presse people avait fait ses choux gras avec l’annonce de son idylle avec Thiago Ramos, un sportif et mannequin brésilien de six années le cadet de l’attaquant du PSG. Aujourd’hui cela semble être une vielle histoire.

Une idylle qui n’aura pas duré longtemps

Nadine Gonçalves, mère de la star du football, avait décidé elle-même de rendre sa nouvelle relation publique en partageant sur les réseaux sociaux une photo aux côtés de son petit ami. Ce 12 avril 2020, Nadine publiait sur Twitter une photo d’elle et de Ramos partageant une étreinte chaleureuse dans son jardin, avec le message: « L’inexplicable ne peut pas être expliqué, vous le vivez ». Aucune information n’avait fuité sur les débuts de leur idylle, mais Ramos, qui avait déjà admis être un grand fan de Neymar, le fils, était déjà présent à la somptueuse fête d’anniversaire de la star du football à Paris en février. Nadine, qui s’est séparée du père de Neymar en 2016 après 25 ans de mariage, avait donc soulevé quelques sourcils avec son post.

Mais alors que l’attaquant de 28 ans avait reçu de nombreux commentaires plaisantant sur l’âge de son «nouveau beau-père», Neymar lui avait préféré envoyé un message de soutien à sa maman lui recommandant d’être heureuse. Des vœux similaires avaient été prononcés par l’ancien époux de Nadine, Neymar da Silva Senior. Cependant il y a deux jours, Ramos publiait une vidéo de lui non pas au manoir de Nadine, mais plutôt chez lui en famille jouant à des jeux-vidéos avec sa mère et sa sœur. Plus intriguant encore avait été son message au joueur du PSG , lui disant espérer qu’ « un jour il pourrait ensemble faire des choses comme des frères ». Nadine Gonçalves, aurait semble-t-il mis fin à leur idylle.

Un passé un peu trop sulfureux…

Selon la presse brésilienne, la mère de Neymar aurait décidé de mettre fin à son idylle avec Ramos, après avoir découvert qu’il était sorti avec plusieurs hommes avant leur première rencontre. Tiago Ramos, 22 ans, aurait eu une aventure avec le chef cuisinier de Neymar, Mauro, avant d’entamer sa relation avec Nadine. Une relation d’un genre particulier, qui n’aurait été un cas isolé dans la vie amoureuse du jeune mannequin. Il se serait également impliqué dans une histoire d’amour avec un célèbre acteur et comique brésilien, Carlinhos Maia.