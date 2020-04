Au cours de la semaine dernière, le Président américain Donald Trump avait annoncé la suspension de la contribution américaine à l’Organisation mondiale de la santé OMS, qui à l’en croire, se serait alignée derrière la Chine après la découverte des premiers cas du Covid-19 à Wuhan. Il a accusé également l’organisation d’avoir mal géré la pandémie.

Suite à cette annonce de Washington, Pékin n’a pas hésité à apporter son soutien à l’organisation. Ce jeudi la Chine a annoncé qu’elle va verser 30 millions de dollars supplémentaires à l’OMS. Ce fond « servira notamment à la prévention et au contrôle de l’épidémie de Covid-19 et à soutenir le développement des systèmes de santé dans les pays en développement » a annoncé le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Geng Shuang.

”Soutenir l’OMS à un moment critique de la lutte mondiale contre l’épidémie”

« Soutenir l’OMS à un moment critique de la lutte mondiale contre l’épidémie, c’est défendre les idéaux et les principes du multilatéralisme et défendre le statut et l’autorité des Nations Unies », a soutenu Geng Shuang lors de son point de presse habituel. Il a révélé par ailleurs, que la Chine avait déjà fait don de 20 millions de dollars à l’organisation internationale basée à Genève, un montant qui rappelle un don que le pays avait fait au cours du mois de mars.

Avec la suspension de la contribution des Etats-Unis à l’OMS, le président Donald Trump avait estimé qu’il était du devoir des USA de demander des comptes à l’organisation. « Si l’OMS avait fait son travail et envoyé des experts médicaux en Chine pour étudier objectivement la situation sur le terrain, l’épidémie aurait pu être endiguée à sa source avec très peu de morts » a-t-il supposé. Après l’annonce faite de la suspension de la contribution américaine par son président, la Chine avait invité la Maison blanche à « assumer sérieusement ses responsabilités et obligations, » en l’accusant de miner la coopération internationale contre la pandémie du coronavirus.