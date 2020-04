Les États-Unis viennent d’entrer dans une phase très délicate de la gestion du Coronavirus. En effet, la nation la plus puissante du monde vient d’établir un record qui fait tout simplement froid dans le dos. En effet, confrontés à la vague déferlante du Covid-19, les États-Unis ont recensé près de 1200 morts supplémentaires du nouveau Coronavirus entre mercredi et jeudi soir. 1200 morts en 24 h, c’est du jamais vu depuis l’apparition de la pandémie. Ce funeste record était détenu par l’Italie, autre pays sévèrement touché par le Covid-19 qui le 27 mars dernier avait comptabilisé 969 décès sur son territoire.

Les États-Unis sont considérés actuellement comme le nouvel épicentre du Coronavirus. On y retrouve le plus grand nombre de cas de contamination. New York, la ville emblème des USA, est sévèrement impacté, d’après les données délivrées ce jeudi par les autorités sanitaires, New York a enregistré à elle seule plus de 1500 morts et frôle les 50 000 cas positifs.

Le pire reste à venir

Au cours d’une conférence de presse, le vice-président Mike Pence a déclaré que plus de 1,3 million de tests au Covid-19 ont été réalisés dans le pays. “Nous réalisons désormais plus de 100 000 tests par jour, ce qui est plus que n’importe quel pays au monde” a laissé entendre Mike Pence. Ces données sont alarmantes et les projections faites par les premières autorités du pays ne laissent pas la place à l’optimisme. en effet, selon des sources émanant de la maison blanche, le Coronavirus devrait faire entre 100 000 et 240 000 morts aux USA. À noter qu’entre mercredi et jeudi, le pays a recensé plus de 30 000 cas de Covid-19 supplémentaires portants à 243 000 le nombre total de personnes infectées.